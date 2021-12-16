Galatasaray’da başkan yardımcısı Rezan Epözdemir’in ardından genel sekreterlik görevinde olan Köksal Ünlü de istifa etti. Ünlü, yönetim kuruluna istifa dilekçesini sundu.
Galatasaray’da başkan yardımcısı Rezan Epözdemir’in ardından genel sekreterlik görevinde olan Köksal Ünlü de istifa etti. Ünlü, yönetim kuruluna istifa dilekçesini sundu.
Galatasaray’da başkan yardımcısı Rezan Epözdemir’in ardından genel sekreterlik görevinde olan Köksal Ünlü de istifa etti. Ünlü, yönetim kuruluna istifa dilekçesini sundu.