Galatasaray’da BB Erzurumspor maçı hazırlıkları sürüyor

Galatasaray, Süper Lig’in 6. haftasında BB Erzurumspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.
Omar Elabdellaoui, antrenmanın tamamında takımla birlikte çalıştı. Dün sırt ağrıları nedeniyle antrenmanı yarıda bırakan Sofiane Feghouli, bugünkü antrenmanda yer almadı. Sol üst arka adalesinde ağrı hisseden Martin Linnes antrenmanda yer almadı.
Sarı-kırmızılılar, BB Erzurumspor hazırlıklarını yarın saat 11.00’de yapacağı antrenmanla tamamladıktan sonra saat 16.00’da Erzurum’a hareket ederek mücadele öncesi bu kentte kampa girecek.