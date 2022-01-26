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Galatasaray’da bir oyuncunun testi pozitif

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Galatasaray Kulübü, bir oyuncu ve bir çalışanın korona virüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Galatasaray’da bir oyuncunun testi pozitif
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Galatasaray Kulübü, bir oyuncu ve bir çalışanın korona virüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.

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Sarı-kırmızılı kulüpten konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Galatasaray Futbol Takımı oyuncularımız, teknik heyetimiz, performans, sağlık, idari ve destek kadrolarındaki çalışanlarımız için yapılan Covid-19 PCR testlerinin ardından bir futbolcumuz ve bir çalışanımızın test sonucu pozitif çıkmıştır. Testi pozitif çıkan futbolcumuzun semptomu yoktur. Karantina süresi dolduktan sonra takıma dönecektir" denildi.

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