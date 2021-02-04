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Galatasaray’da derbi hazırlıkları sürüyor

Galatasaray, Süper Lig’in 24. haftasında Fenerbahçe ile deplasmanda oynayacağı derbinin hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.

Galatasaray’da derbi hazırlıkları sürüyor
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Galatasaray, Süper Lig’in 24. haftasında Fenerbahçe ile deplasmanda oynayacağı derbinin hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.

Florya Metin Oktay Tesisleri’nde, Teknik Direktör Fatih Terim yönetimindeki antrenman ısınma hareketleri ile başladı. Daha sonra pas drilleri üzerinde duruldu. Antrenmanın bu bölümünde son lig maçında tam süre alan futbolcular çalışmalarını tamamlarken son bölümde orta, şut ve sonuçlandırma çalışması yapıldı. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.

Antrenmanda Sofiane Feghouli, tedavisinin ardından salonda ve sahada takımdan ayrı özel çalıştı.

Karantina süreci devam eden Gedson Fernandes, antrenmanda yer almadı.

Galatasaray, Fenerbahçe maçının hazırlıklarını yarın akşam Florya Metin Oktay Tesisleri’nde yapacağı antrenmanla tamamlayacak.
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