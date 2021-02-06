Galatasaray’da derbide 2 değişiklik

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Fenerbahçe derbisinde son oynadıkları Medipol Başakşehir maçının 11’ine göre 2 değişiklik yaptı.

Süper Lig’in 24. haftasında Galatasaray deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşıyor. Teknik Direktör Fatih Terim son oynadıkları Medipol Başakşehir karşılaşmasının 11’ine göre derbide 3 değişiklik yaptı. Deneyimli teknik adam, Etebo ve Ryan Babel’in yerine Younes Belhanda ve Mostafa Mohamed’e görev verdi. Sahaya kaptan olarak Fernando Muslera çıktı.

Sarı-kırmızılılarda yeni transferlerden Mostafa Mohamed ilk kez 11’de yer alırken, DeAndre Yedlin ise yedeklerde bulunuyor.

Galatasaray, Fenerbahçe karşısına Fernando Muslera, Martin Linnes, Ryan Donk, Marcao, Marcelo Saracch, Taylan Antalyalı, Younes Belhanda, Emre Kılınç, Arda Turan, Henry Onyekuru ve Mostafa Mohamed 11’i ile çıktı.

Yedeklerde ise Okan Kocuk, DeAndre Yedlin, Emre Taşdemir, Christian Luyindama, Ryan Babel, Etebo, Kerem Aktürkoğlu, Ömer Bayram, Emre Akbaba ve Halil Dervişoğlu bekledi.