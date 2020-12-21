Galatasaray’da Etobo antrenmanı yarıda bıraktı

Galatasaray, Süper Lig’in 14. haftasında yarın sahasında Göztepe ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı.

Teknik Direktör Fatih Terim yönetiminde Florya Metin Oktay Tesisleri’nde yapılan çalışmaya sarı-kırmızılılar, ısınma hareketleri ile başladı. Daha sonra gruplar hâlinde dar alanda pas oyunu oynandı. Antrenmanın ana bölümünde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde taktik çalışma gerçekleştirildi. İdman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.

Sağ üst arka adalesinde çekme hissettiği için antrenmanı tamamlayamayan Peter Etebo’nun durumu, yapılacak MR tetkiklerinin ardından netlik kazanacak.

Sağ üst ön adale grubundaki ikinci derece zorlanma ve kanama nedeniyle gördüğü tedavisine devam edilen Radamel Falcao, ısınma bölümünde takımla birlikte yer aldıktan sonra kondisyoner eşliğinde saha adaptasyon çalışmalarına devam etti.

Geçirdiği semptomlu Covid-19 rahatsızlığı sonrası rehabilitasyon sürecine giren ve yaşadığı sırt ağrıları nedeniyle özel bir program uygulanan Ryan Babel, salonda ve sahada kondisyonerler eşliğinde çalıştı.

Sağ kaval kemiği kırılan Fernando Muslera’nın ise kırık ile ilgili tedavisine saha dönüş programı ile devam edildiği aktarılırken, pubis bölgesindeki osteitis pubise bağlı ağrıları nedeniyle bu bölgeye özel tedavisine ise başlandığı ifade edildi.

Galatasaray ile Göztepe arasındaki karşılaşma, yarın saat 19.00’da Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadı’nda gerçekleşecek.