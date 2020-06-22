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Galatasaray’da Falcao şoku!

GALATASARAY, KOLOMBİYALI GOLCÜ RADAMEL FALCAO'NUN SAĞ ARKA ADALESİNDE BİRİNCİ DERECE ZORLANMA TESPİT EDİLDİĞİNİ AÇIKLADI.

Galatasaray’da Falcao şoku!

Galatasaray, Kolombiyalı golcü Radamel Falcao’nun sağ arka adalesinde birinci derece zorlanma tespit edildiğini açıkladı.

Sarı-kırmızılı takımın dün Gaziantep Futbol Kulübü ile 3-3 berabere kaldığı mücadelede bir gole imza atan 34 yaşındaki Falcao’nun, sağ arka alt adale grubunda birinci derece zorlanma tespit edildi. Galatasaray’dan yapılan açıklamada, "Oyuncumuz Radamel Falcao’nun, bugün yapılan tetkikleri sonrasında, sağ arka alt adale grubunda birinci derece zorlanma (kısmi kas hasarı ve kanama) tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır" ifadelerine yer verildi.

Türkiye Hastanesi’nde görev yapan Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Opr. Dr. Tarık Şener ise İhlas Haber Ajansı’na yaptığı açıklamada başarılı futbolcunun 2 ila 3 hafta sahalardan uzak kalacağını ifade etti.

Yıldız futbolcu dün oynanan maçın 74. dakikasında sakatlanarak oyundan çıkmıştı.

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