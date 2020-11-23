Galatasaray’da farklı 11

Galatasaray’ın 24 yaşındaki futbolcusu Oğulcan Çağlayan, sarı-kırmızılı forma ile ilk kez Kayserispor karşısında sahaya 11 çıktı. Sakatlığı bulunan Kolombiyalı golcü Radamel Falcao ise kadroda yer almadı.
Sarı-kırmızılılar, Kayserispor karşısına Fatih Öztürk, Martin Linnes, Ryan Donk, Marcao, Marcelo Saracchi, Taylan Antalyalı, Emre Akbaba, Sofiane Feghouli, Emre Kılınç, Oğulcan Çağlayan ve Mbaye Diagne 11’i ile çıktı.Yedeklerde ise; Kerem Ersunar, Şener Özbayraklı, Peter Etebo, Kerem Aktürkoğlu, Ömer Bayram, Emre Taşdemir, Christian Luyindama, Emin Bayram, Jesse Sekidika ve Ali Yavuz Kol bekledi.