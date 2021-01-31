Galatasaray’da Feghouli salon çalışmalarına başladı

Galatasaray, Süper Lig’in 23. haftasında Başakşehir ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.
Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.
Şener Özbayraklı, Emre Taşdemir ve Oğulcan Çağlayan, tedavilerinin ardından kendileri için hazırlanan özel program dâhilinde saha adaptasyon çalışması yaptı. Sofiane Feghouli, tedavisinin ardından salon çalışmalarına başladı.Galatasaray, Başakşehir maçı hazırlıklarını yarın Florya Metin Oktay Tesisleri’nde yapacağı antrenmanla tamamlayacak.