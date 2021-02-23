Galatasaray’da Feghouli takımla birlikte çalıştı

Galatasaray , Süper Lig’in 27. haftasında BB Erzurumspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.
Sofiane Feghouli, antrenmanın tamamında takımla birlikte çalışmalara katıldı. Marcelo Saracchi, fizyoterapistler ve kondisyonerler eşliğinde saha adaptasyon çalışmaları gerçekleştirdi. Emre Taşdemir, fizyoterapistler eşliğinde salonda ve sahada takımdan ayrı çalıştı.Sarı-kırmızılılar, BB Erzurumspor karşılaşmasının hazırlıklarına yarın saat 11.30’da yapacağı antrenmanla devam edecek.