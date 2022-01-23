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Galatasaray’da galibiyet hasreti 4 maça çıktı

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Galatasaray’da Spor Toto Süper Lig’de Trabzonspor maçıyla birlikte galibiyet hasreti 4 maça çıktı.

Galatasaray’da galibiyet hasreti 4 maça çıktı
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Galatasaray’da Spor Toto Süper Lig’de Trabzonspor maçıyla birlikte galibiyet hasreti 4 maça çıktı.

Spor Toto Süper Lig’in 23. haftasında Galatasaray sahasında karşılaştığı Trabzonspor’a 2-1 mağlup oldu. Sarı-kırmızılılarda bu maçla birlikte ligdeki kötü gidişata devam etti. Ligde en Antalyaspor’u yenen Aslan daha sonra oynadığı Giresunspor, Hatayspor, Kasımapaşa ve Trabzonspor’a yenildi.

Bu sonucun ardından 27 puanda kalan Galatasaray, 15. sıraya geriledi.

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Galatasaray, Süper Lig’in 24. haftasında deplasmanda Alanyaspor ile karşı karşıya gelecek.

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