Galatasaray’da Göztepe hazırlıkları sürüyor

Galatasaray, Süper Lig’in 7. haftasında Göztepe ile sahasında oynayacağı maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti. ABD’de başarılı bir kök hücre nakli operasyonu geçiren Omar Elabdellaoui, atletik performans ekibi ile birlikte takımdan ayrı özel bir çalışma gerçekleştirdi.
Antrenmanda ABD’de başarılı bir kök hücre nakli operasyonu geçiren Omar Elabdellaoui, bugün atletik performans ekibi ile birlikte takımdan ayrı özel bir çalışma yaptı. Sacha Boey da takımdan ayrı saha çalışmalarına devam etti.
Galatasaray, Göztepe maçının hazırlıklarını yarın saat 17.00’de Florya Metin Oktay Tesisleri’nde gerçekleştireceği antrenmanla tamamlayacak.