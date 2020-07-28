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Galatasaray’da haftalık yönetim kurulu toplantısı yapıldı

GALATASARAY YÖNETİM KURULUNUN HAFTALIK TOPLANTISI, BAŞKAN MUSTAFA CENGİZ BAŞKANLIĞINI GERÇEKLEŞTİ. TOPLANTIDA GÜNDEME DAİR KONULAR ELE ALINDI.

Galatasaray’da haftalık yönetim kurulu toplantısı yapıldı

Galatasaray yönetim kurulunun haftalık toplantısı, Başkan Mustafa Cengiz başkanlığını gerçekleşti. Toplantıda gündeme dair konular ele alındı.

Sarı-kırmızılıların sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Yönetim kurulumuzun olağan haftalık toplantısı Başkanımız Mustafa Cengiz’in başkanlığında gerçekleştirildi. Bayram öncesi gerçekleştirilen ve toplantı gündemine dair konuların ele alındığı yönetim kurulu toplantısı sonrasında başkanımız, yönetim kurulu üyelerimizle bayramlaştı" denildi.

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