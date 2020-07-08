Galatasaray’da iki değişiklik

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, son oynanan Trabzonspor maçının 11’ine göre Alanyaspor karşısında 2 değişiklik yaptı.
Sarı-kırmızılılar, Trabzonspor karşısına; Okan Kocuk, Mariano, Ryan Donk, Marcao, Martin Linnes, Jean Michael Seri, Taylan Antalyalı, Ömer Bayram, Emre Akbaba, Younes Belhanda ve Adem Büyük 11’i ile çıkacak.
Sarı-kırmızılı takımın yedek kulübesinde ise Berk Balaban, Şener Özbayraklı, Ahmet Çalık, Selçuk İnan, Yunus Akgün, Jimmy Durmaz, Jesse Sekidika ve Emin Bayram forma şansı bekleyecek.