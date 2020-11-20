Galatasaray’da Kayserispor hazırlıkları sürüyor

Galatasaray, Süper Lig’in 9. haftasında sahasında Kayserispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti.
Antrenmanda sol kasık adalesinde hafif-orta derece zorlanma ve kanama tespit edilen Emre Taşdemir’in tedavisine başlandı. Christian Luyindama, Peter Etebo ve Radamel Falcao’nun tedavisine devam edildi.
Covid-19 testleri pozitif çıkan beş oyuncunun izolasyon, tedavi ve takip programları, Sağlık Bakanlığı, UEFA, ilgili futbol federasyonları ve Türkiye Futbol Federasyonu’nun protokolleri doğrultusunda uygulanmaya devam edildiği ifade edildi.Galatasaray, Kayserispor maçı hazırlıklarını yarın saat 11.30’da Florya Metin Oktay Tesisleri’nde yapacağı antrenmanla sürdürecek.