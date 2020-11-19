Galatasaray’da Kayserispor hazırlıkları sürüyor

Galatasaray, Süper Lig’in 9. haftasında sahasında Kayserispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti.
Antrenmanda milli takımlarından dönen Kerem Aktürkoğlu ve Sofiane Feghouli, antrenmanda takımla beraber çalıştı. Milli takımlarından sakat dönen Peter Etebo ve Christian Luyindama’nın yanı sıra Radamel Falcao günü tedaviyle geçirdi.
Covid-19 testleri pozitif çıkan beş oyuncunun izolasyon, tedavi ve takip programları; Sağlık Bakanlığı’nın, UEFA, ilgili futbol federasyonları ve Türkiye Futbol Federasyonu’nun protokolleri doğrultusunda uygulanmaya devam ettiğini belirtildi.Galatasaray, Kayserispor maçı hazırlıklarına yarın saat 11.30’da Florya Metin Oktay Tesisleri’nde yapacağı antrenmanla devam edecek.