Galatasaray’da Lokomotiv Moskova maçı hazırlıkları başladı

Galatasaray Futbol Takımı, UEFA Avrupa Ligi E Grubu dördüncü haftasında Lokomotiv Moskova ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.

Galatasaray’da Lokomotiv Moskova maçı hazırlıkları başladı
banner3909
banner4336

Galatasaray Futbol Takımı, UEFA Avrupa Ligi E Grubu dördüncü haftasında Lokomotiv Moskova ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.

Florya Metin Oktay Tesisleri’ndeki idmanda dün akşam oynanan lig maçında tam süre alan oyuncular günü yenilenme çalışması yaparak tamamladı. Diğer oyuncular ise Teknik Direktör Fatih Terim yönetimindeki antrenmana ısınma hareketleri ile başladı. Daha sonra teknik çalışma ve pas çalışmaları üzerinde duruldu.

Antrenmanın ana bölümünde sınırlı alanda dayanıklılığa yönelik çift kale oyun oynandı. İdman, interval koşuların ardından tamamlandı.

Sarı-kırmızılılar, Lokomotiv Moskova maçının hazırlıklarına yarın saat 11.30’da yapacağı antrenmanla devam edecek.

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
İşini yapan gazeteciye taksiciden tepki: "Neden...
İşini yapan gazeteciye taksiciden tepki: "Neden...
  1. ASAYİŞ

banner4391

banner4323

banner3841