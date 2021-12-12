banner4556

Galatasaray’da Marcao ile Cicaldau kamp kadrosunda

banner4336

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig’in 16. haftasında Sivasspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı. Kamp kadrosunda yer alan Marcao’nun müsabakada forma giyip giymeyeceği ile ilgili karar Sivas’ta yapılacak son değerlendirmelerin ardından verilecek. Korona virüs testi negatife dönen Rumen futbolcu Alexandru Cicaldau da kafilede yer aldı.

Galatasaray’da Marcao ile Cicaldau kamp kadrosunda
banner3909

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig’in 16. haftasında Sivasspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı. Kamp kadrosunda yer alan Marcao’nun müsabakada forma giyip giymeyeceği ile ilgili karar Sivas’ta yapılacak son değerlendirmelerin ardından verilecek. Korona virüs testi negatife dönen Rumen futbolcu Alexandru Cicaldau da kafilede yer aldı.

Florya Metin Oktay Tesisleri’nde Teknik Direktör Fatih Terim yönetimindeki antrenman ısınma hareketleri ile başladı. Daha sonra gruplar halinde dar alanda pas ve top kapma çalışması gerçekleştirildi. Antrenmanın ana bölümünde ise taktik çalışma yapıldı. Antrenman, soğuma hareketlerinin ardından sona erdi.

banner4575

Öte yandan hafif sakatlığı bulunan ve günü tedaviyle geçiren Marcao’nun müsabakada forma giyip giymeyeceği ile ilgili karar Sivas’ta yapılacak son değerlendirmelerin ardından verilecek. Korona virüs testi negatife dönen Rumen futbolcu Alexandru Cicaldau da kafilede yer aldı.

Galatasaray’ın Sivasspor maçı kamp kadrosunda şu oyuncular bulunuyor:

"Fernando Muslera, DeAndre Yedlin, Taylan Antalyalı, Alpaslan Öztürk, Patrick van Aanholt, Kerem Aktürkoğlu, Ryan Babel, Mustafa Muhammed, İsmail Çipe, Oğulcan Çağlayan, Ömer Bayram, Olimpiu Morutan, Berkan Kutlu, Victor Nelsson, Christian Luyindama, Alexandru Cicaldau, Aytaç Kara, Marcao Teixeira, Barış Alper Yılmaz, Emre Kılınç, Halil Dervişoğlu, Sofiane Feghouli, Mbaye Diagne."

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Karaköy Yeraltı Çarşısı’nda Türk bayrağına...
Karaköy Yeraltı Çarşısı’nda Türk bayrağına...
  1. ASAYİŞ

banner4558

banner3841

banner4389

banner4349