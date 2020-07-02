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Galatasaray’da Marcao takımla, Falcao salonda çalıştı

GALATASARAY, SÜPER LİG'İN 30. HAFTASINDA SAHASINDA TRABZONSPOR İLE OYNAYACAĞI MAÇIN HAZIRLIKLARINA BUGÜN YAPTIĞI ANTRENMANLA DEVAM ETTİ.

Galatasaray’da Marcao takımla, Falcao salonda çalıştı

Galatasaray, Süper Lig’in 30. haftasında sahasında Trabzonspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.

Florya Metin Oktay Tesisleri’nde, Teknik Direktör Fatih Terim yönetiminde yapılan antrenmana dinamik ısınmayla başlandı. Daha sonra gruplar halinde dar alanda pas oyunu oynandı. Antrenmanın ana bölümünde taktik çalışma yapıldı. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.

Marcao, antrenmanın ilk bölümünde takımla birlikte çalışmalara katıldı. Radamel Falcao ise salonda ve sahada takımdan ayrı özel bir çalışma gerçekleştirdi. Fernando Muslera da kaleci antrenörleri eşliğinde salonda el göz koordinasyon çalışması ve sahada blokaj tekniği çalışması gerçekleştirdi.

Yuto Nagatomo, Galatasaray’daki son antrenmanı öncesi teknik heyet ve takım arkadaşları ile vedalaştı. Japon futbolcu, veda konuşması esnasında duygusal anlar yaşadı.

Sarı-kırmızılılar, Trabzonspor maçının hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

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