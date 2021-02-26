Galatasaray’da McCoughtry’ın sözleşmesi feshedildi

Galatasaray, Kadın Basketbol Takımı oyuncularından Angel Lajuane McCoughtry’ın sözleşmesinin tek taraflı feshedildiğini açıkladı.

Galatasaray’da McCoughtry’ın sözleşmesi feshedildi
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Galatasaray, Kadın Basketbol Takımı oyuncularından Angel Lajuane McCoughtry’ın sözleşmesinin tek taraflı feshedildiğini açıkladı.

Galatasaray, kadın basketbol takımında forma giyen Angel Lajuane McCoughtry’ın sözleşmesinin tek taraflı olarak feshedildiğini duyurdu. Sarı-kırmızılı takımdan konuyla ilgili şu ifadelere yer verildi:

"Kadın basketbol takımımız oyuncularından Angel Lajuane McCoughtry ile kulübümüz arasındaki sözleşme, kulübümüz tarafından haklı nedenle tek taraflı olarak feshedilmiştir."
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