Galatasaray’da Muslera ve Feghouli, takımla birlikte çalıştı

Galatasaray, Süper Lig’in 19. haftasında Beşiktaş ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla başladı. Sarı-kırmızılılarda Muslera ve Sofiane Feghouli, antrenmanda takımla birlikte çalışmalara katıldı.
Fernando Muslera ve Sofiane Feghouli, antrenmanda takımla birlikte çalışmalara katıldı.
Yeni Malatyaspor maçının ardından yapılan tetkikleri sonrası sağ üst arka adale grubunda orta derece zorlanma (kısmi yırtık ve kanama) tespit edilen Emre Taşdemir’in tedavisine başlandı.Galatasaray, Beşiktaş maçının hazırlıklarına yarın saat 11.30’da Florya Metin Oktay Tesisleri’nde yapacağı antrenmanla devam edecek.