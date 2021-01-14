Galatasaray’da Muslera ve Feghouli, takımla birlikte çalıştı

Galatasaray, Süper Lig’in 19. haftasında Beşiktaş ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla başladı. Sarı-kırmızılılarda Muslera ve Sofiane Feghouli, antrenmanda takımla birlikte çalışmalara katıldı.

Florya Metin Oktay Tesisleri’nde gerçekleştirilen antrenmanda Türkiye Kupası’ndaki Yeni Malatyaspor karşılaşmasında tam süre alan futbolcular yenilenme çalışması yaptı. Diğer futbolcular ise ısınma hareketleri ile antrenmana başladı. Daha sonra pas oyunları üzerinde duruldu. Antrenmanın ana bölümünde sınırlı alanda dayanıklılığa yönelik çift kale oyun oynandı. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından sona erdi.

Fernando Muslera ve Sofiane Feghouli, antrenmanda takımla birlikte çalışmalara katıldı.

Yeni Malatyaspor maçının ardından yapılan tetkikleri sonrası sağ üst arka adale grubunda orta derece zorlanma (kısmi yırtık ve kanama) tespit edilen Emre Taşdemir’in tedavisine başlandı.

Galatasaray, Beşiktaş maçının hazırlıklarına yarın saat 11.30’da Florya Metin Oktay Tesisleri’nde yapacağı antrenmanla devam edecek.