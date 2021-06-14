Galatasaray’da sağlık kontrolleri başladı

Galatasaray’da yeni sezon öncesinde futbolculara yönelik sağlık kontrolleri başlarken, sarı-kırmızılıların genç futbolcuları Emin Bayram, Berk Balaban ve Eren Aydın kontroller sonrasında açıklamalarda bulundu.
Yeni sezon hazırlıklarına bugün sağlık kontrolleriyle başlayan Galatasaray’da futbolculara kardiyoloji, eko, efor, solunum fonksiyon, ortopedi, genel cerrahi, iç hastalıkları, göz, kulak burun boğaz ve radyoloji kontrolleri yapıldı. Abdussamed Karnuçu, Bartuğ Elmaz, Berk Balaban, Emin Bayram, Eren Aydın, Erkan Süer, Işık Kaan Arslan, Metehan Baltacı, Sarper Çağlar ve Süleyman Luş, sağlık kontrolünden geçen isimlerdi.
Emin Bayram: "Elimden geleni yapıp Milli Takım’daki abilerimin arasına katılmak istiyorum"
Boluspor’a kiralık olarak gitmenin kendisi için bir tecrübe olduğunu ifade eden Emin Bayram ise, "Daha öncesinde ilk devre Galatasaray’daydım. Burada takım arkadaşlarımdan, abilerimden Marcao, Donk ve Luyindama’dan bir şeyler kazanmaya çalışıyordum. Bolu’da 10 maç oynadım, 6’sında 11, 4’ünde sonradan girdim. Benim için farklı tecrübe oldu. 10 yıldır buradaydım, başka bir takımın formasını giymedim ve ilk kez Boluspor’da nasip oldu. En iyi şekilde elimden geleni yaptığımı düşünüyorum. A Milli Takım’ın çok büyük bir defans havuzu var. Bende onların arasına kendimi yazdırmak istiyorum. Ozan, Merih, Çağlar ve Kaan abiler benim için örnek. Elimden geleni yapıp onların arasına katılmak istiyorum" ifadelerini kullandı.
Eren Aydın: "Falcao’yu örnek alıyorum"Galatasaray ile bu sezon A Takım düzeyinde antrenmanlara çıkacak olan genç futbolcu Eren Aydın, "Bu sezonki hedeflerim akademimizi en iyi şekilde A Takım’da temsil etmek. Hocalarımızın verdiği eğitimleri göstermeye çalışacağım. Büyük abilerimden çok şeyler öğrenmek istiyorum. Özellikle Falcao’dan. Onu örnek alıyorum. İnşallah A Takım’da kalıcı olabilirim” şeklinde konuştu.