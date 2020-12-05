Galatasaray’da seri 6’ya çıktı

Galatasaray, Hatayspor galibiyetiyle Süper Lig’deki yenilmezliğini 6’ya çıkardı.Süper Lig’in 11. haftasında Galatasaray sahasında karşılaştığı Hatayspor’u 3-0 mağlup etti. Bu maçla birlikte sarı-kırmızılılar ligdeki yenilmezliğini sürdürdü. Aslan bu galibiyetle ligde son 6 maçta rakiplerine yenilmedi ve 5 galibiyet, 1 beraberlik aldı. Cimbom söz konusu müsabakalarda 13 gol atarken, kalesinde 3 gol gördü.