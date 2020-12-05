Galatasaray’da seri 6’ya çıktı

Galatasaray, Hatayspor galibiyetiyle Süper Lig’deki yenilmezliğini 6’ya çıkardı.

Galatasaray’da seri 6’ya çıktı

Galatasaray, Hatayspor galibiyetiyle Süper Lig’deki yenilmezliğini 6’ya çıkardı.

Süper Lig’in 11. haftasında Galatasaray sahasında karşılaştığı Hatayspor’u 3-0 mağlup etti. Bu maçla birlikte sarı-kırmızılılar ligdeki yenilmezliğini sürdürdü. Aslan bu galibiyetle ligde son 6 maçta rakiplerine yenilmedi ve 5 galibiyet, 1 beraberlik aldı. Cimbom söz konusu müsabakalarda 13 gol atarken, kalesinde 3 gol gördü.
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