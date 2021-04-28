Galatasaray’da tek değişiklik

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim son oynadıkları Antalyaspor maçının 11’ine göre Konyaspor karşısında tek değişiklik yaptı.

Süper Lig’in 38. haftasında Galatasaray Türk Telekom Stadyumu’nda Konyaspor ile karşılaşıyor. Sarı-kırmızılıların Teknik Direktörü Fatih Terim son oynadıkları Antalyaspor maçının 11’ine göre Konya karşısında tek değişiklik yaptı. Terim, Emre Akbaba’nın yerine Antalya karşılaşmasında sonradan oyuna girerek attığı golle takımına 3 puan kazandıran Mustafa Muhammed’e görev verdi. Sahaya kaptan olarak Muslera çıktı.

Sakatlıkları bulunan Henry Onyekuru ve DeAndre Yedlin ile korona virüs testleri pozitif çıkan ve karantina süreçleri devam eden 3 futbolcu kadroda yer almadı.

Sarı-kırmızılılar mücadeleye Fernando Muslera, Şener Özbayraklı, Ryan Donk, Marcao, Ömer Bayram, Etebo, Gedson Fernandes, Emre Kılınç, Kerem Aktürkoğlu, Halil Dervişoğlu ve Mustafa Muhammed 11’i ile çıktı.

Yedeklerde ise Okan Kocuk, Taylan Antalyalı, Ryan Babel, Radamel Falcao, Martin Linnes, Oğulcan Çağlayan, Emre Akbaba, Marcelo Saracchi, Arda Turan ve Sofiane Feghouli bekledi.

Devre arasında Galatasaray’dan Konyaspor’a kiralık olarak giden Nijeryalı futbolcu Jesse Sekidika ilk kez sarı-kırmızılılara karşı mücadeleye 11’de başladı. 24 yaşındaki futbolcu, Galatasaray ile bu sezon 6 Süper Lig maçına çıktı ve 1 kez gol sevinci yaşadı.