Galatasaray’da tek değişiklik

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim son oynadıkları Gaziantep FK maçının 11’ine göre Lokomotiv Moskova karşısında tek değişiklik yaptı.

UEFA Avrupa Ligi E Grubu 4. maçında Galatasaray sahasında Rus ekibi Lokomotiv Moskova ile karşılaşıyor. Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim son oynadıkları Gaziantep FK maçının 11’ine göre Moskova karşısında tek değişiklik yaptı. Terim, Barış Alper Yılmaz’ın yerine Sofiane Feghouli’ye görev verdi. Sahaya Fernando Muslera kaptan olarak çıktı.

Sarı-kırmızılılar mücadeleye Fernando Muslera, DeAndre Yedlin, Victor Nelsson, Marcao, Patrick van Aanholt, Berkan Kutlu, Cicaldau, Sofiane Feghouli, Olimpiu Morutan, Kerem Aktürkoğlu ve Halil Dervişoğlu 11’i çıktı.

Yedeklerde ise İsmail Çipe, Taylan Antalyalı, Alpaslan Öztürk, Ryan Babel, Mustafa Muhammed, Ömer Bayram, Işık Kaan Arslan, Christian Luyindama, Atalay Babacan, Barış Alper Yılmaz, Emre Kılınç ve Mbaye Diagne bekledi.

Taraftarlar stadı doldurdu

Galatasaray Spor Kulübü, Lokomotiv Moskova maçını tam kapasite ile oynamak için Türkiye Futbol Federasyonu’na başvurmuş fakat ret kararı almıştı. Sarı-kırmızılılar bunun üzerine müsabakada herhangi bir seyirci kapasite kısıtlamasına gidilmeyeceğini ifade ederek, taraftarları maça davet etti. Taraftarlar da stadyumun büyük bir bölümünü doldurdu. Galatasaraylı taraftarlar karşılaşma öncesinde Teknik Direktör Fatih Terim ve futbolculara tezahüratlarla destek oldu.

Galatasaray’ın Lokomotiv Moskova maçından önce 2019-2020 sezonunun 24. haftasında 1 Mart 2020 tarihinde Gençlerbirliği ile oynadığı mücadelede stadyumu tamamı taraftara açıktı. Korona virüs salgını nedeniyle futbol maçları bir süre seyircisiz, daha sonra da belirli kapasitelerle oynandı. Moskova müsabakasıyla 613 gün sonra Nef Stadyumu’nda bir karşılaşma tam seyirci kapasitesiyle yapıldı.