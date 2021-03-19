Galatasaray’da tek değişiklik

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Kayserispor karşılaşmasının 11’ine göre Çaykur Rizespor maçında tek değişiklik yaptı. Sarı kart cezası bulunan Taylan Antalyalı’nın yerine Etebo’ya görev verildi.

Süper Lig’in 31. haftasında Galatasaray sahasında Çaykur Rizespor ile karşılaşıyor. Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim son oynadıkları Kayserispor maçının 11’ine göre Rize karşısında 1 değişlik yaptı. Terim, sarı kart cezalısı Taylan Antalyalı’nın yerine Nijeryalı futbolcu Etebo’ya görev verdi. Sahaya kaptan olarak Fernando Muslera çıktı.

Çift forvete devam

Deneyimli teknik adam bu hafta da sahaya çift forvet çıktı. Fatih Terim, ilk olarak Kayserispor karşılaşmasında Radamel Falcao ile Mustafa Muhammed’e aynı anda görev vermişti. Falcao ve Muhammed, Rizespor mücadelesine de 11’de başladı.

Sarı-kırmızılılar, Rizespor karşısına Fernando Muslera, DeAdre Yedlin, Christian Luyindama, Marcao, Marcelo Saracchi, Etebo, Gedson Fernandes, Emre Akbaba, Emre Kılınç, Mustafa Muhammed ve Radamel Falcao 11’i ile çıktı.

Yedeklerde ise Okan Kocuk, Henry Onyekuru, Ryan Babel, Martin Linnes, Ryan Donk, Oğulcan Çağlayan, Kerem Aktürkoğlu, Ömer Bayram, Arda Turan ve Sofiane Feghouli bekledi.

Kasımpaşa ile oynanan karşılaşmada yoğun kar yağışından dolayı zarar gören Türk Telekom Stadyumu zemininin hala düzelmediği gözlendi.

Erhan Önal için 1 dakikalık saygı duruşu

Geçtiğimiz günlerde vefat eden A Milli Futbol Takımı ve Galatasaray’ın unutulmaz isimlerinden Erhan Önal’ın anısına müsabaka öncesinde 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.

Geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden Türk tiyatrosu ve sinemasının usta oyuncusu Rasim Öztekin’in büyük boy fotoğrafı stadyumunda her zaman oturduğu yere konuldu.

18 Mart Çanakkale Zaferi unutulmadı

18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri anma günü dolayısıyla Türk Telekom Stadyumu’nun tribünlerinde ’Çanakkale Zaferi’nin 106. yılında kahramanlarımızı saygı ve rahmetle anıyoruz’, ’Bir destandır Çanakkale’, ’Hilal’in gölgesinde saklı abideler’ ve ’Geri dönmeyi düşünmediler. Mektebi Sultani şehitleri’ pankartları yer aldı.