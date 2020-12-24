Galatasaray’da Trabzonspor mesaisi devam etti

Galatasaray, Süper Lig’in 15. haftasında deplasmanda Trabzonspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.
Peter Etebo’nun tedavisine devam edildi. Ryan Babel, takımdan ayrı salonda ve sahada kendisi için hazırlanan özel program dahilinde çalıştı.Sarı-kırmızılılar, Trabzonspor karşılaşması öncesindeki son antrenmanını yarın saat 11.30’da Florya Metin Oktay Tesisleri’nde yaptıktan sonra saat 16.00’da Türk Hava Yolları’na ait özel bir uçuşla Trabzon’a hareket ederek maç için bu kentte kampa girecek.