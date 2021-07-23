Galatasaray’da transfer çalışmaları hızlandı

Galatasaray transfer çalışmalarında hızını artırırken, Alexandru Cicaldau, Sacha Boey ve Patrick van Aanholt ile görüşmelere başladığını açıkladı.
Sol bek konusunda uzun zamandır birçok isimle görüşen Galatasaray, Hollandalı futbolcu Patrick van Aanholt ile görüşmelere başladığını duyurdu. 30 yaşındaki sol bek ile 3 yıllık sözleşme imzalanması bekleniyor.Sağ bek bölgesine takviye için de çalışmalarını sürdüren sarı-kırmızılılar, Fransa’nın Rennes takımında forma giyen 20 yaşındaki futbolcu Sacha Boey ile görüşmelere başladığını Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) bildirdi.