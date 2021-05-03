banner4308

Galatasaray’da Tuncer Hunca, başkan adaylığından çekildi

Galatasaray’da Tuncer Hunca, başkan adaylığından çekildiğini ve bir diğer aday Eşref Hamamcıoğlu’nu destekleyeceğini duyurdu.

Galatasaray’da Tuncer Hunca, başkan adaylığından çekildi
banner3909

Galatasaray’da Tuncer Hunca, başkan adaylığından çekildiğini ve bir diğer aday Eşref Hamamcıoğlu’nu destekleyeceğini duyurdu.

Galatasaray Başkan Adayı Tuncer Hunca, ’Bu bir veda değil, feda’ başlığıyla yayımladığı mesajla adaylıktan çekildiğini duyurdu. Hunca, "Eşref Hamamcıoğlu’na seçimde tam destek vereceğimizi, ancak kendisinin ve ekibinin de en takın takipçisi ve denetleyicisi olacağımızı beyan ederim" ifadelerini kullandı.

Eşref Hamamcıoğlu da sosyal medya hesabından, "Galatasaray Spor Kulübü başkanlık yarışındaki değerli rakiplerimizden Tuncer Hunca’yı göstermiş olduğu örnek Galatasaray duyarlılığı nedeniyle kutlar, başarı dilekleri için kendisine teşekkür ederiz" cümlelerine yer verdi.
YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Kartal’daki park ve yeşil alanlar tam kapanma sürecinde...
Kartal’daki park ve yeşil alanlar tam kapanma sürecinde...
  1. İstanbul

banner4056

banner3944

banner3883

banner3974

banner3552

banner3212

banner3841