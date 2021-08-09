Galatasaray’da Turgay Zeytingöz, erkek basketbol takımı genel menajerliğine getirildi

Galatasaray, erkek basketbol takımı genel menajerlik görevine Turgay Zeytingöz’ün getirildiğini açıkladı.Sarı-kırmızılıların resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Turgay Zeytingöz, profesyonel basketbol kariyerini tamamladıktan sonra lisans eğitimini Gazi Üniversitesi’nde aldı. Selçuk Üniversitesi’nde Spor Yöneticiliği yüksek lisansını tamamlayan Zeytingöz, 2011-2017 yılları arasında Ümit Milli Basketbol Takımı’nda menajerlik yaptı. Görev süresi boyunca bir Avrupa Şampiyonluğu, iki kez Avrupa üçüncülüğü yaşadı. 2010 yılında eş zamanlı olarak Banvit Basketbol Kulübü’nde göreve başladı. 10 yıl süren Banvit kariyerinde Türk basketboluna sayısız genç oyuncu yetiştirilmesine katkıda bulundu. Bandırma Kırmızı ile TBL şampiyonluğu, A Takım’da ise Basketbol Şampiyonlar Ligi finali, Türkiye Kupası şampiyonluğu ve Türkiye Ligi finali başarıları kazandı. Turgay Zeytingöz’e yeni görevinde başarılar dileriz" denildi.