Galatasaray’da yönetime iki isim dahil oldu

Galatasaray’da İbrahim Reha Keskin ve Ahmet Ozan Şener, yönetim kurulu üyesi olarak görev alacak.

Sarı-kırmızılı kulüpten atamaya ilişkin yapılan yazılı açıklama şu şekilde:

"Galatasaray Spor Kulübü Derneği Başkan Yardımcısı ve Galatasaray Sportif A.Ş. Başkan Vekili Av. Dr. Rezan Epözdemir 15 Aralık 2021 tarihinde ve Galatasaray Spor Kulübü Derneği Genel Sekreteri Köksal Ünlü 16 Aralık 2021 tarihinde bu görevlerinden ve tüm yönetim kurulu üyeliklerinden istifa ettiklerini beyan etmiş ve tarafımıza bildirmişlerdir.

Yönetim Kurulumuzun bilaistisna ortak görüşü ile ve Tüzüğümüz uyarınca Galatasaray Spor Kulübü Derneği Yönetim Kurulu yedek üyelerinden İbrahim Reha Keskin ve Ahmet Ozan Şener Yönetim Kurulu üyesi olarak görev alacaklardır.

İbrahim Reha Keskin’e ve Ahmet Ozan Şener’e yeni görevlerinde başarılar dileriz."