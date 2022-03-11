Galatasaray’dan Beşiktaş derbisi için erteleme talebi

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig’in 29. haftasında oynanacak maçların ertelenmesini talep etti.

Spor Toto Süper Lig’in 29. haftasında Galatasaray pazartesi günü evinde Beşiktaş ile karşılaşacak. Dün gece UEFA Avrupa Ligi’nde deplasmanda Barcelona ile karşılaşan sarı-kırmızılılar olumsuz hava şartlarından dolayı İstanbul’a gelemeyecek ve derbi hazırlıkları için bu akşam İzmir’e geçecek.

Galatasaray, Türkiye Futbol Federasyonu’na dilekçe göndererek İstanbul’daki kar yağışı ve UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu’nda Barcelona ile oynayacakları rövanş maçı dikkate alınarak, Süper Lig’deki 29. hafta maçlarının ertelenmesini resmen talep etti.