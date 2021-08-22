Galatasaray’dan Fabrice Nsakala için geçmiş olsun mesajı

Galatasaray, Gaziantep FK maçında yaşadığı rahatsızlık nedeniyle hastaneye kaldırılan Beşiktaşlı futbolcu Fabrice Nsakala için geçmiş olsun mesajı yayımladı.

Galatasaray’ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Geçmiş olsun N’Sakala. Gaziantep FK ile Beşiktaş JK arasında oynanan karşılaşma esnasında rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan Beşiktaş futbolcusu Nsakala’ya geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede kendisinden iyi haberler almayı diliyoruz" denildi.