Galatasaray’dan FIBA Şampiyonlar Ligi açıklaması

Galatasaray Kulübü, Galatasaray Erkek Basketbol Takımı’nın gelecek sezondan itibaren FIBA Şampiyonlar Ligi’nde mücadele edeceğini açıkladı.

Sar-kırmızılı kulüpten yapılan yazılı açıklamada, "Türk basketboluna kurulduğu günden bu yana aralıksız hizmet eden ve uluslararası alanda yakaladığı başarılarla ülkemizi başarıyla temsil eden Galatasaray Spor Kulübü olarak 2020/2021 sezonundan itibaren FIBA Basketball Champions League’de yer alacağımızı duyurmaktan memnuniyet duyuyoruz. FIBA’nın kulüpler bazındaki en büyük spor organizasyonu olan Basketball Champions League, kurulduğu günden bu yana her yıl marka değerini yükseltmiş ve Avrupa basketbolunda önemli bir değişimin başlangıcını yapmıştır.

FIBA’nın kulübümüzle olan görüşmelerinde Galatasaray markası ve Basketball Champions League markasının birbirine katabileceği artı değerler görüşülmüş ve sonucunda kulübümüz bu önemli organizasyonun en önemli yüzlerinden biri olmayı kabul etmiştir. Avrupa’nın en üst seviyelerinde mücadele etme vizyonumuz, gelecek sezondan itibaren FIBA Basketball Champions League ile devam edecektir" denildi.