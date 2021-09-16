Galatasaray’dan Lazio’ya karşı ikinci galibiyet

UEFA Avrupa Ligi E Grubu ilk maçında sahasında Lazio’yu mağlup eden Galatasaray rakibine karşı 2. galibiyetini aldı.
Galatasaray, Lazio ile sahasında oynadığı 3 karşılaşmada ise 2 galibiyet, 1 beraberlik aldı.
UEFA Avrupa Ligi E Grubu ilk maçında sahasında Lazio’yu mağlup eden Galatasaray rakibine karşı 2. galibiyetini aldı.
UEFA Avrupa Ligi E Grubu ilk maçında sahasında Lazio’yu mağlup eden Galatasaray rakibine karşı 2. galibiyetini aldı.
Galatasaray, Lazio ile sahasında oynadığı 3 karşılaşmada ise 2 galibiyet, 1 beraberlik aldı.