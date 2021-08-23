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Galatasaray’dan ligde 2’de 2

Galatasaray, Süper Lig’in ilk haftasındaki GZT Giresunspor galibiyetinden arından ikinci haftada da Hatayaspor’u mağlup etti.

Galatasaray’dan ligde 2’de 2
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Galatasaray, Süper Lig’in ilk haftasındaki GZT Giresunspor galibiyetinden arından ikinci haftada da Hatayaspor’u mağlup etti.

Süper Lig’e deplasmandaki 2-0’lık GZT Giresunspor galibiyetiyle başlayan Galatasaray, ikinci haftadan da galibiyetle ayrıldı. Atatürk Olimpiyat Stadyumu’nda Hatayspor ile karşılaşan sarı-kırmızılılar, 1-0 geriye düştüğü mücadeleden Sofiane Feghouli ve Christian Luyindama’nın golleri ile 2-1 galip ayrıldı.

Galatasaray ligin üçüncü haftasında deplasmanda Kasımpaşa ile karşı karşıya gelecek.

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