Galatasaray’dan ligde 2’de 2

Galatasaray, Süper Lig’in ilk haftasındaki GZT Giresunspor galibiyetinden arından ikinci haftada da Hatayaspor’u mağlup etti.
Galatasaray ligin üçüncü haftasında deplasmanda Kasımpaşa ile karşı karşıya gelecek.
Galatasaray, Süper Lig’in ilk haftasındaki GZT Giresunspor galibiyetinden arından ikinci haftada da Hatayaspor’u mağlup etti.
Galatasaray, Süper Lig’in ilk haftasındaki GZT Giresunspor galibiyetinden arından ikinci haftada da Hatayaspor’u mağlup etti.
Galatasaray ligin üçüncü haftasında deplasmanda Kasımpaşa ile karşı karşıya gelecek.