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Galatasaray’dan Mehmet Sepil’e tebrik

Galatasaray, yeniden Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı seçilen Mehmet Sepil için tebrik mesajı yayımladı.

Galatasaray’dan Mehmet Sepil’e tebrik

Galatasaray, yeniden Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı seçilen Mehmet Sepil için tebrik mesajı yayımladı.

Sarı-kırmızılıların sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "İkinci kez Kulüpler Birliği Başkanı seçilen Mehmet Sepil’e görevinde başarılar diler, bu seçimin Türk futboluna hayırlı olmasını temenni ederiz" denildi.

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