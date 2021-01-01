Galatasaray’dan Omar Elabdellaoui açıklaması

Galatasaray’ın Norveçli futbolcusu Omar Elabdellaoui’nin sağlık durumuyla ilgili yapılan açıklamada, "Yüzünde yanıklar olan oyuncumuzun gözlerine aldığı hasar ileri tetkikler sonrası anlaşılacaktır. Bilinci yerinde ve hayati tehlikesi bulunmuyor" denildi.Sarı-kırmızılıların resmi internet sitesinden konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Akşam saatlerinde evinde geçirdiği talihsiz kaza sonrası sponsor hastanemiz Liv Hospital’a kaldırılan oyuncumuz Omar Elabdellaoui’nin ilk müdahalesi yapılmıştır. Yüzünde yanıklar olan oyuncumuzun gözlerine aldığı hasar ileri tetkikler sonrası anlaşılacaktır. Bilinci yerinde olan ve hayati tehlikesi bulunmayan oyuncumuzla ilgili gelişmeler oldukça bilgi verilecektir" ifadeleri kullanıldı.