Galatasaray’dan Şenol Güneş’e "Taylan" cevabı

Galatasaray Kulübü, A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş’in Taylan Antalyalı ile ilgili sözleri üzerine bir açıklama yaptı.
Şenol Güneş’in Taylan yorumuA Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, dün düzenlediği basın toplantısında Taylan Antalyalı’nın performansını EURO 2020’nin hemen ardından ameliyat olması ile ilişkilendirmiş ve futbolcunun kendilerinden sakatlığını gizlediğini işaret etmişti. Güneş, Galatasaraylı futbolcu ile ilgili, "Taylan’la ilgili bir sıkıntım var, Taylan benim seyrettiğim maçlara göre daha durağan geldi. İyi görmüyorum. Dorukhan arada parlıyor ama daha iyi göründü. Kaan’ı denedim, Kaan daha iyi geldi. Taylan turnuvadan geldi ilk geldiği gün ameliyat oldu. Doktoru aradım, ’Var mıydı sakatlığı?’ dedim ’Yok tedbir amaçlı oldu’ dedi. Nasıl bir iştir anlamadım dedim. Ama bir belirti görmedik, idmanları yaptı ama temposu düşüktü. Olsa söylerdim. Temposu düşüktü, olabilir belki bir rahatsızlığı vardı, kasık fıtığı vardı büyük ihtimalle. Onun üzerine gelip ameliyat oldu. Ama olumsuz bir durum. Benim için de olumsuz ama asıl onun için olumsuz. En azından gelip hocam sakatlığım var ne düşünüyorsun diyebilirdi? Hasan Ali söyledi bunu, git ameliyat ol dedik. Bunda yapacak bir şeyim yok. Sakatlığım yok diyor bana, ameliyat niye oldu? Ben de size soruyorum" ifadelerini kullanmıştı.