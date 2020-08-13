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Galatasaray’dan Süleyman Seba için anma mesajı

GALATASARAY, BEŞİKTAŞ ONURSAL BAŞKANI SÜLEYMAN SEBA'NIN VEFATININ 6. YILI DOLAYISIYLA ANMA MESAJI YAYIMLADI.

Galatasaray’dan Süleyman Seba için anma mesajı

Galatasaray, Beşiktaş Onursal Başkanı Süleyman Seba’nın vefatının 6. yılı dolayısıyla anma mesajı yayımladı.

Sarı-kırmızılıların sosyal medya hesabından konuyla ilgili paylaşımda, "Türk futbolunun unutulmaz isimlerinden olan Beşiktaş Jimnastik Kulübü Onursal Başkanı Süleyman Seba’yı, vefatının 6. yılında saygı ve rahmetle anıyoruz" denildi.

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