Galatasaray’dan Süleyman Seba için anma mesajı

Sarı-kırmızılıların sosyal medya hesabından konuyla ilgili paylaşımda, "Türk futbolunun unutulmaz isimlerinden olan Beşiktaş Jimnastik Kulübü Onursal Başkanı Süleyman Seba’yı, vefatının 6. yılında saygı ve rahmetle anıyoruz" denildi.
GALATASARAY, BEŞİKTAŞ ONURSAL BAŞKANI SÜLEYMAN SEBA'NIN VEFATININ 6. YILI DOLAYISIYLA ANMA MESAJI YAYIMLADI.
Sarı-kırmızılıların sosyal medya hesabından konuyla ilgili paylaşımda, "Türk futbolunun unutulmaz isimlerinden olan Beşiktaş Jimnastik Kulübü Onursal Başkanı Süleyman Seba’yı, vefatının 6. yılında saygı ve rahmetle anıyoruz" denildi.