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Galatasaray’dan Tevfik Fikret için anma mesajı

GALATASARAY, SARI-KIRMIZILILARIN VE TÜRK EDEBİYATI'NIN ÖNEMLİ İSİMLERİNDEN TEVFİK FİKRET’İN ÖLÜMÜNÜN 105. YIL DÖNÜMÜ DOLAYISIYLA ANMA MESAJI YAYIMLADI

Galatasaray’dan Tevfik Fikret için anma mesajı

Galatasaray, sarı-kırmızılıların ve Türk Edebiyatı’nın önemli isimlerinden Tevfik Fikret’in ölümünün 105. yıl dönümü dolayısıyla anma mesajı yayımladı.

Sarı-kırmızılıların resmi internet sitesinden yapılan paylaşımda, "Bugün; örnek Galatasaraylı, Galatasaray Spor Kulübü’nün Hami Başkanı, Türk Edebiyatı’nın unutulmaz ismi Tevfik Fikret’in ölümünün 105. yıl dönümü. Vizyonu ve örnek kişiliği ile ’Fikri hür, vicdanı hür’ ilkesiyle, sarı-kırmızı renklere adadığı yüreğiyle, Türk Edebiyatı’na ve sporuna verdiği katkıyla, Cumhuriyetimizin temelinin atılmasındaki rolüyle Tevfik Fikret’in ismini ve yaptıklarını başta Galatasaraylılar olmak üzere nesilden nesile aktarmak boynumuzun borcudur. Büyük üstat, unutulmaz Galatasaraylı Tevfik Fikret’i aramızdan ayrılışının 105. yılında saygıyla anıyoruz" denildi.

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