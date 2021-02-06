Derbide Fenerbahçe’yi mağlup eden Galatasaray, Süper Lig’deki galibiyet serisini 5’e çıkardı.Süper Lig’in 24. haftasında Galatasaray deplasmanda karşılaştığı Fenerbahçe’yi 1-0 mağlup etti. Sarı-kırmızılılar böylece ligdeki galibiyet serisini 5 maça çıkarırken, toplamda da 15. galibiyetini elde etti. Son olarak Beşiktaş’a mağlup olan Cimbom, daha sonra Denizlispor, Yeni Malatyaspor, Gaziantep FK, Medipol Başakşehir ve Fenerbahçe’yi mağlup etmeyi başardı.
Galatasaray’dan üst üste 5. galibiyet
Derbide Fenerbahçe’yi mağlup eden Galatasaray, Süper Lig’deki galibiyet serisini 5’e çıkardı.
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