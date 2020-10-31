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Galatasaray’dan üst üste ikinci galibiyet

Galatasaray, BB Erzurumspor maçından sonra MKE Ankaragücü’nü de mağlup ederek galibiyet serisini ikiye çıkardı.

Galatasaray’dan üst üste ikinci galibiyet

Galatasaray, BB Erzurumspor maçından sonra MKE Ankaragücü’nü de mağlup ederek galibiyet serisini ikiye çıkardı.

Süper Lig’in 7. haftasında Türk Telekom Stadyumu’nda MKE Ankaragücü ile karşılaşan Galatasaray sahadan 1-0 galip ayrılarak puanını 13’e çıkardı. Ligde bu sezonki dördüncü 3 puanını elde eden sarı-kırmızılılar, üst üste ikinci galibiyetini aldı. Aslan ligin ilk maçını kazanmış, daha sonra oynadığı 3 mücadelede de 1 beraberlik, 2 mağlubiyet almıştı.

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