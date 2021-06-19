Galatasaray’ın 38. başkanı Burak Elmas

Galatasaray’ın yeni başkanı Burak Elmas seçildi. Elmas bin 541 oy alarak sarı-kırmızılıların 38. başkanı oldu.

Galatasaray Olağan Seçim Genel Kurulu, Galatasaray Lisesi Tevfik Fikret Salonu’nda gerçekleşti. Sabah 10.00’da başlayan oy verme işlemi saat 15.00’de sona erdi ve oy sayımına geçildi. Metin Öztürk, İbrahim Özdemir, Eşref Hamamcıoğlu, Burak Elmas ve Yiğit Şardan’ın yarıştığı başkanlık seçiminde 4731 oy kullanıldı.

İlk 10 sandıktan Eşref Hamamcıoğlu çıktı

Açılın ilk 10 sandık sonucunda başkan adaylarından Eşref Hamamcıoğlu en çok oyu olan isim oldu. Onu Burak Elmas ikinci ve Metin Öztürk de üçüncü sırada takip etti. Yiğit Şardan ve İbrahim Özdemir’e ise az oy çıktı.

10-21. sandıklarda Burak Elmas daha fazla oy aldı

İlk 10 sandıktan sonra 21. sandığa kadar Burak Elmas’ın oyları daha fazla çıktı. Elmas, ilk 10 sandıkta Eşref Hamamcıoğlu ile arasındaki farkı azalttı. Metin Öztürk üçüncü sırada, Yiğit Şardan dördüncü ve İbrahim Özdemir de son sırada yer aldı.

Elmas 28. sandıkta öne geçti

Burak Elmas 28 sandıkta Eşref Hamamcıoğlu’ndan daha fazla oy alarak seçimde öne geçti. Bu sandıkta Elmas’a 71, Hamamcıoğlu’na 51 oy çıktı. Burak Elmas, bu sandıkla birlikte Eşref Hamamcıoğlu’nun 8 oy üzerine çıktı.

Öztürk ve Özdemir sonucu beklemeden çıktı

Başkan adayları Metin Öztürk ve İbrahim Özdemir, sayımın sona ermesini beklemeden salondan ayrıldı. Öztürk, salondan çıkarken; başkanlık yarışında bulunduğu Eşref Hamamcıoğlu ve Burak Elmas ile tokalaştı. Yiğit Şardan’ın ekibinde yer alan Abdurrahim Albayrak da 16. sandık sonuçlarının açıklanmasının arından salondan ayrıldı.

Toplamda 1541 oy alan Burak Elmas, 1500 oy alan en yakın rakibi Eşref Hamamcıoğlu’nun 41 oy önünde yer alarak başkanlığını ilan etti. Kongrede adaylardan Metin Öztürk 893, Yiğit Şardan 682, İbrahim Özdemir de 92 oy aldı.

Seçimde oyların dağılımı sandıklara göre şöyle oldu:

1. sandık: Metin Öztürk: 32 - İbrahim Özdemir: 5 - Eşref Hamamcıoğlu: 48 - Burak Elmas: 27 - Yiğit Şardan: 16

2. sandık: Metin Öztürk: 46 - İbrahim Özdemir: 4- Eşref Hamamcıoğlu: 72 - Burak Elmas: 36 - Yiğit Şardan: 12

3. sandık: Metin Öztürk: 38 - İbrahim Özdemir: 4 - Eşref Hamamcıoğlu: 70- Burak Elmas: 34 - Yiğit Şardan: 14

4. sandık: Metin Öztürk: 29 - İbrahim Özdemir: 9 - Eşref Hamamcıoğlu: 47 - Burak Elmas: 38 - Yiğit Şardan: 18

5. sandık: Metin Öztürk: 35 - İbrahim Özdemir: 2 - Eşref Hamamcıoğlu: 65 - Burak Elmas: 36- Yiğit Şardan: 21

6. sandık: Metin Öztürk: 31- İbrahim Özdemir: 4 - Eşref Hamamcıoğlu: 54 - Burak Elmas: 36- Yiğit Şardan: 27

7. sandık: Metin Öztürk: 26 - İbrahim Özdemir: 0 - Eşref Hamamcıoğlu: 66 - Burak Elmas: 45 - Yiğit Şardan: 14

8. sandık: Metin Öztürk: 28 - İbrahim Özdemir: 2 - Eşref Hamamcıoğlu: 68 - Burak Elmas: 34 - Yiğit Şardan: 18

9. sandık: Metin Öztürk: 21 - İbrahim Özdemir: 7 - Eşref Hamamcıoğlu: 56 - Burak Elmas: 47 - Yiğit Şardan: 23

10. sandık: Metin Öztürk: 25 - İbrahim Özdemir: 4 - Eşref Hamamcıoğlu: 59 - Burak Elmas: 44 - Yiğit Şardan: 7

11. sandık: Metin Öztürk: 30 - İbrahim Özdemir: 4- Eşref Hamamcıoğlu: 44 - Burak Elmas: 53 - Yiğit Şardan: 18

12. sandık: Metin Öztürk: 17 - İbrahim Özdemir: 4 - Eşref Hamamcıoğlu: 41 - Burak Elmas: 57 - Yiğit Şardan: 23

13. sandık: Metin Öztürk: 18 - İbrahim Özdemir: 3 - Eşref Hamamcıoğlu: 45 - Burak Elmas: 59 - Yiğit Şardan: 24

14. sandık: Metin Öztürk: 34 - İbrahim Özdemir: 3 - Eşref Hamamcıoğlu: 15 - Burak Elmas: 45 - Yiğit Şardan: 36

15. sandık: Metin Öztürk: 17 - İbrahim Özdemir: 4 - Eşref Hamamcıoğlu: 41 - Burak Elmas: 67 - Yiğit Şardan: 18

16. sandık: Metin Öztürk: 30 - İbrahim Özdemir: 1 - Eşref Hamamcıoğlu: 49 - Burak Elmas: 54 - Yiğit Şardan: 25

17. sandık: Metin Öztürk: 34 - İbrahim Özdemir: 6 - Eşref Hamamcıoğlu: 44 - Burak Elmas: 53 - Yiğit Şardan: 26

18. sandık: Metin Öztürk: 16 - İbrahim Özdemir: 3 - Eşref Hamamcıoğlu: 41 - Burak Elmas: 49 - Yiğit Şardan: 22

19. sandık: Metin Öztürk: 18 - İbrahim Özdemir: 1 - Eşref Hamamcıoğlu: 37 - Burak Elmas: 68 - Yiğit Şardan: 17

20. sandık: Metin Öztürk: 29 - İbrahim Özdemir: 4 - Eşref Hamamcıoğlu: 36 - Burak Elmas: 52- Yiğit Şardan: 18

21. sandık: Metin Öztürk: 33 - İbrahim Özdemir: 1 - Eşref Hamamcıoğlu: 45 - Burak Elmas: 48 - Yiğit Şardan: 18

22. sandık: Metin Öztürk: 30 - İbrahim Özdemir: 3 - Eşref Hamamcıoğlu: 47 - Burak Elmas: 43 - Yiğit Şardan: 15

23. sandık: Metin Öztürk: 33 - İbrahim Özdemir: 1- Eşref Hamamcıoğlu: 43 - Burak Elmas: 70 - Yiğit Şardan: 9

24. sandık: Metin Öztürk: 39 - İbrahim Özdemir: 1 - Eşref Hamamcıoğlu: 56 - Burak Elmas: 58 - Yiğit Şardan: 10

25. sandık: Metin Öztürk: 40 - İbrahim Özdemir: 4 - Eşref Hamamcıoğlu: 61 - Burak Elmas: 65 - Yiğit Şardan: 10

26. sandık: Metin Öztürk: 50 - İbrahim Özdemir: 2- Eşref Hamamcıoğlu: 50 - Burak Elmas: 51- Yiğit Şardan: 21

27. sandık: Metin Öztürk: 43 - İbrahim Özdemir: 2 - Eşref Hamamcıoğlu: 36 - Burak Elmas: 64 - Yiğit Şardan: 55

28. sandık: Metin Öztürk: 20 - İbrahim Özdemir: 1 - Eşref Hamamcıoğlu: 51 - Burak Elmas: 71 - Yiğit Şardan: 51

29. sandık: Metin Öztürk: 25 - İbrahim Özdemir: 1 - Eşref Hamamcıoğlu: 52 - Burak Elmas: 64 - Yiğit Şardan: 34

30. sandık: Metin Öztürk: 24 - İbrahim Özdemir: 2 - Eşref Hamamcıoğlu: 50 - Burak Elmas: 71 - Yiğit Şardan: 58