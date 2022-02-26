Galatasaray’ın Avrupa Ligi’ndeki rakibi Barcelona, Athletic Bilbao karşısında

UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda Galatasaray ile eşleşen dünya devi Barcelona, La Liga’da pazar günü Athletic Bilbao ile karşılaşacak.

Sezona çok kötü başlayan fakat Koeman ile yolları ayırdıktan sonra efsane futbolcusu Xavi’ye takımı emanet eden Barcelona, devre arası yaptığı transferlerle eski günlerine dönme sinyalleri veriyor. 2 hafta önce Atletico Madrid’i Camp Nou’da 4 golle geçen, Valencia deplasmanında yine farklı kazanan Barcelona, hafta içi Avrupa Ligi play-off turunda Napoli’yi deplasmanda 4-2 yenerek Galatasaray’ın rakibi oldu. Devre arasında Aubameyang, Adama Traore, Ferran Torres, gibi önemli oyuncuları takıma ekleyen Katalan ekibi, yıldız orta saha Pedri’nin de dönüşüyle hücum gücü anlamında çok aşama kaydetti.

Öte yandan La Liga’nın her dönem en tehlikeli takımlarından olan Athletic Bilbao da Camp Nou’da Barcelona’ya çelme takarak, Avrupa Kupaları hedefinden sapmak istemiyor.

La Liga’da haftanın en kritik maçlarından olan Barcelona - Athletic Bilbao mücadelesi pazar gecesi saat 23.00’te D-Smart 77. Kanal Spor Smart’tan ekrana gelecek.