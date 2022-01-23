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Galatasaray’ın eski başkanı Selahattin Beyazıt son yolculuğuna uğurlandı

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Geçtiğimiz günlerde vefat eden Galatasaray Kulübü’nün eski başkanlarından Selahattin Beyazıt, son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze törenine Galatasaray Başkanı Burak Elmas’ın yanı sıra Fenerbahçe Başkanı Ali Koç da katıldı.

Galatasaray’ın eski başkanı Selahattin Beyazıt son yolculuğuna uğurlandı
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Geçtiğimiz günlerde vefat eden Galatasaray Kulübü’nün eski başkanlarından Selahattin Beyazıt, son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze törenine Galatasaray Başkanı Burak Elmas’ın yanı sıra Fenerbahçe Başkanı Ali Koç da katıldı.

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Galatasaray Kulübü’nün 1969 - 1973 ve 1975 - 1979 yıllarında başkanlığını yapmış olan Selahattin Beyazıt, son yolculuğuna uğurlandı. Beyazıt için Teşvikiye Camii’nde öğle namazının ardından cenaze namazı kılındı. Cenaze törenine Galatasaray Başkanı Burak Elmas, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Galatasaray Kulübü’nün eski başkanları Faruk Süren ile Dursun Özbek, ailesi ve çok sayıda seveni katıldı.

Kılınan cenaze namazının ardından Selahattin Beyazıt’ın naaşı Zincirlikuyu Mezarlığı’na defnedilmek üzere kaldırıldı.

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