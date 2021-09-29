Galatasaray’ın Marsilya kamp kadrosu belli oldu

Galatasaray’ın UEFA Avrupa Ligi E Grubu’nda Marsilya ile deplasmanda oynayacağı mücadelenin kamp kadrosu belli oldu.
Galatasaray’ın Marsilya maçı kamp kadrosunda şu oyuncular yer alıyor:
"Fernando Muslera, DeAndre Yedlin, Taylan Antalyalı, Alpaslan Öztürk, Patrick van Aanholt, Kerem Aktürkoğlu, Ryan Babel, Mustafa Muhammed, İsmail Çipe, Ömer Bayram, Olimpiu Morutan, Berkan Kutlu, Kaan Arslan, Victor Nelsson, Christian Luyindama, Atalay Babacan, Alexandru Cicaldau, Marcao Teixeira, Barış Alper Yılmaz, Emre Kılınç, Halil Dervişoğlu, Sofiane Feghouli, Mbaye Diagne, Sacha Boey, Berk Balaban."