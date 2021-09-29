Galatasaray’ın Marsilya kamp kadrosu belli oldu

Galatasaray’ın UEFA Avrupa Ligi E Grubu’nda Marsilya ile deplasmanda oynayacağı mücadelenin kamp kadrosu belli oldu.

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi E Grubu ikinci maç haftasında Marsilya ile deplasmanda oynayacağı maç için Fransa’ya gidiyor. Türk Hava Yolları’na ait özel bir uçuşla saat 10.00’da Marsilya’ya hareket edecek olan sarı-kırmızılılar, karşılaşma öncesindeki son antrenmanını müsabakanın gerçekleşeceği Velodrome Stadyumu’nda TSİ 19.30’da ilk 15 dakikası medya mensuplarına açık olarak yapacak. Teknik Direktör Fatih Terim’in, bir oyuncu ile birlikte katılacağı basın toplantısı ise Velodrome Stadyumu’ndaki medya merkezinde TSİ 19.00’da başlayacak.

Galatasaray’ın Marsilya maçı kamp kadrosunda şu oyuncular yer alıyor:

"Fernando Muslera, DeAndre Yedlin, Taylan Antalyalı, Alpaslan Öztürk, Patrick van Aanholt, Kerem Aktürkoğlu, Ryan Babel, Mustafa Muhammed, İsmail Çipe, Ömer Bayram, Olimpiu Morutan, Berkan Kutlu, Kaan Arslan, Victor Nelsson, Christian Luyindama, Atalay Babacan, Alexandru Cicaldau, Marcao Teixeira, Barış Alper Yılmaz, Emre Kılınç, Halil Dervişoğlu, Sofiane Feghouli, Mbaye Diagne, Sacha Boey, Berk Balaban."