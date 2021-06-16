Galatasaray’ın rakibi PSV Eindhoven oldu

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu’nda Hollanda ekibi PSV Eindhoven eşleşti. İlk maçlar 20-21 Temmuz, rövanş ise 27-28 Temmuz’da oynanacak.
İki ayaklı tur sistemine göre oynanacak maçların ilki 20-21 Temmuz’da, rövanş müsabakaları ise 27-28 Temmuz tarihlerinde oynanacak. İkinci eleme turunu atlayan takımlar, üçüncü eleme turuna, sonrasında play-off turuna, play-off turunu kazanan takımlar ise UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarına kalmaya hak kazanacak.Güncelleme Tarihi: 16 Haziran 2021, 13:52