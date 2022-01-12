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Galatasaray’ın yeni hocası Domenec Torrent, İstanbul’a geldi

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Galatasaray’ın anlaşmaya vardığı İspanyol Teknik Direktör Domenec Torrent, İstanbul’a geldi. Torrent’i yöneticiler Işıtan Gün ve Mustafa Özgür Kalelioğlu karşıladı.

Galatasaray’ın yeni hocası Domenec Torrent, İstanbul’a geldi
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Galatasaray’ın anlaşmaya vardığı İspanyol Teknik Direktör Domenec Torrent, İstanbul’a geldi. Torrent’i yöneticiler Işıtan Gün ve Mustafa Özgür Kalelioğlu karşıladı.

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Galatasaray’da Fatih Terim’le yolların ayrılmasından sonra anlaşmaya varılan İspanyol çalıştırıcı Domenec Torrent, yardımcılarıyla birlikte İstanbul’a geldi. Barcelona’dan kalkan tarifeli uçakla İstanbul’a gelen Torrent, havalimanında basın mensuplarına kısa bir açıklama yaptı. Sarı-kırmızılı kulüple uzun süredir görüştüğünü ve mutlu olduğunu ifade eden Domenec Torrent, daha sonra kendisini bekleyen araca biniş yaptı.

İspanyol hocayı, yönetim kurulu üyeleri Işıtan Gün ve Mustafa Özgür Kalelioğlu karşıladı. Galatasaray, Torrent için düzenleyeceği törenle yeni hocasına resmi sözleşmeyi imzalatacak.

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