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Galatasaray’ın yeni transferi Gedson Fernandes’in testi pozitif çıktı

Galatasaray’ın kiralık olarak kadrosuna kattığı Gedson Fernandes’in korona virüs testi pozitif çıktı. Oyuncunun ambulans uçakla sabah saatlerinde İstanbul’da olacağı öğrenildi.

Galatasaray’ın yeni transferi Gedson Fernandes’in testi pozitif çıktı

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Galatasaray’ın kiralık olarak kadrosuna kattığı Gedson Fernandes’in korona virüs testi pozitif çıktı. Oyuncunun ambulans uçakla sabah saatlerinde İstanbul’da olacağı öğrenildi.

Galatasaray’ın geçici transferi konusunda Benfica ile görüşmelere başlandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) bildirdiği Gedson Fernandes’e yapılan korona virüs testi pozitif sonuçlandı. Sarı-kırmızılı yöneticiler, bunun üzerine Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’dan ambulans uçak ricasında bulundu. 22 yaşındaki futbolcunun yarın 16.30 sıralarında İstanbul’da olması bekleniyor.
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